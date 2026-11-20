Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл показал лучшее время по итогам второй свободной практики Гран-при Лас-Вегаса. Британский гонщик преодолел круг за 1:47.272. Сессия, как и первая тренировка, прошла в сложных погодных условиях: из-за дождя пилоты были вынуждены работать на дождевых и промежуточных шинах.

Второе время продемонстрировал представитель «Альпин» Пьер Гасли, которому не хватило до результата Расселла всего 0,071 секунды. Француз показал свой лучший круг уже под клетчатым флагом. Третьим стал пилот «Феррари» Шарль Леклер (+0,333).

Примечательно, что в топ-5 по итогам сессии вошли представители пяти разных команд.