Пять пилотов, включая Антонелли и Пиастри, получат штрафы на старте Гран-при Лас-Вегаса

Сразу пять гонщиков Формулы-1 потеряют позиции на стартовой решётке Гран-при Лас-Вегаса из-за превышения разрешённого количества компонентов силовых установок. Самое серьёзное наказание получит Оливер Берман — британец отправится в конец пелотона.

Пилот «Хааса» получил 35 позиций штрафа за использование пятого двигателя внутреннего сгорания, пятого турбокомпрессора и пятого мотор-генератора кинетической энергии (MGU-K). Поскольку суммарное наказание превышает 15 позиций, по правилам Берман автоматически с