Генеральный директор «Кадиллака» Дэн Таурисс подтвердил, что американская команда продолжит использовать двигатели «Феррари» ещё один сезон — до перехода чемпионата на силовые установки с турбированными V8.

«Да, до конца 2029 года мы останемся клиентской командой «Феррари», а в 2030-м перейдём на собственную силовую установку «Кадиллак» с двигателем V8. Мы рады видеть, что чемпионат под руководством ФИА пришёл к единому направлению развития и решил перейти на двигатели V8 в 2030 году. Мы полностью поддерживаем это решение.

Наш новый комплекс по производству силовых установок откроется 18 декабря. Для нового производителя, который приходит в чемпионат, наличие такого чёткого направления, безусловно, очень полезно. Мы воодушевлены выбранным курсом, а наша команда уже активно готовится к этому переходу. Какое-то время мы будем работать над обоими проектами. У нас уже есть базовая конструкция V6, от которой можно отталкиваться, и параллельно мы ведём работу над V8.

Сейчас разрабатывается несколько вариантов конструкции, поэтому у нас уже есть хорошая основа для реализации задуманного и выбранного направления», — приводит слова Таурисса издание Motorsport.

Изначально General Motors планировала представить собственную силовую установку в Формуле-1 в 2029 году. Однако после достижения принципиальной договорённости о возвращении двигателей V8 с 2030 года компания решила перенести дебют на год. В противном случае производителю пришлось бы разрабатывать двигатель по действующему регламенту всего на один сезон, что потребовало бы