Руководитель «Хааса» Аяо Комацу заявил, что команда не сомневается в продолжении сотрудничества с британцем Оливером Берманом, несмотря на задержку с подписанием нового контракта.

«Требуется время, чтобы согласовать все условия со всеми сторонами и окончательно всё оформить. Но все заинтересованные стороны пришли к согласию. Олли хочет выступать за нас, и мы хотим видеть его за рулём нашей машины. Поэтому нет никаких сомнений, что это произойдёт. Просто жаль, что процесс затягивается, но контракт будет подписан.

Как я уже говорил, в подобных контрактных вопросах задействовано много сторон. Не хочу вдаваться в подробности, но нет никаких сомнений, что в следующем году он будет выступать за нашу команду. Так и будет. Разумеется, любой гонщик хотел бы уладить все вопросы с контрактом гораздо раньше. Поэтому его недовольство вполне понятно», — приводит слова Комацу издание PlanetF1.

После того как «Кадиллак» подтвердил сохранение Валттери Боттаса, место Бермана в «Хаасе» остаётся единственным незакрытым вопросом в составах команд на следующий сезон.