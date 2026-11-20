Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл признался, что команда пока не может объективно оценить свою скорость по итогам пятницы. Британец завершил день на первой строчке протокола, однако отметил, что его лучший круг был показан в наиболее благоприятных условиях.

«Всегда приятно завершать день на первой строчке, но мы понимаем, что сегодня это не отражает полной картины. Условия постоянно менялись, и свой быстрый круг мы проехали, когда трасса была наиболее сухой. Другие гонщики то