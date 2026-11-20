Андреа Кими Антонелли прокомментировал пятничные тренировки Гран-при Лас-Вегаса
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Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли признался, что переменчивая погода помешала командам провести полноценные тренировочные заезды в пятницу. По словам итальянца, из-за дождя ни первая, ни вторая сессии не дали репрезентативной информации о темпе машин.
Формула-1 2026. Этап 21, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Свободная практика 1
20 ноября 2026, пятница. 03:30 МСК
Окончено
1
Серхио Перес
Cadillac
Нет времени
2
Рё Хиракава
Haas
Нет времени
3
Рафаэл Камара
Haas
Нет времени