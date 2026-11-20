Макс Ферстаппен назвал пятничные тренировки в Лас-Вегасе малопродуктивными
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги пятницы на Гран-при Лас-Вегаса. Из-за сильного дождя первая свободная практика завершилась без единого зачётного времени, а во второй гонщики продолжили работу на промежуточных шинах: трасса не успела высохнуть в прохладных условиях.
Формула-1 2026. Этап 21, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Свободная практика 1
20 ноября 2026, пятница. 03:30 МСК
Окончено
1
Серхио Перес
Cadillac
Нет времени
2
Рё Хиракава
Haas
Нет времени
3
Рафаэл Камара
Haas
Нет времени
Формула-1 2026. Этап 21, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Свободная практика 2
20 ноября 2026, пятница. 07:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:47.272
2
Пьер Гасли
Alpine
+0.071
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.333
«Условия на трассе не были показа