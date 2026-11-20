Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги пятницы на Гран-при Лас-Вегаса. Из-за сильного дождя первая свободная практика завершилась без единого зачётного времени, а во второй гонщики продолжили работу на промежуточных шинах: трасса не успела высохнуть в прохладных условиях.

«Условия на трассе не были показа