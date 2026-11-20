На Гран-при Катара пилоты Формулы-1 смогут проехать не более 27 кругов на одном комплекте шин. Ограничение ввела компания «Пирелли» из-за высокого износа покрышек на трассе «Лусаил». Командам, вероятнее всего, придётся провести по два пит-стопа за гонку.

В прошлом году лимит составлял 25 кругов, а в 2023-м — 18. По словам главного инженера «Пирелли» в Формуле-1 Симоне Берра, увеличение ограничения на два круга стало возможным благодаря результатам лабораторных испытаний.

«Мы увеличили лимит на два круга. Результаты наших стендовых испытаний показывают, что это допустимо и не несёт особых рисков. Однако мы знаем, что проблема в Катаре заключается в очень сильном локальном износе шин, особенно передних. В среднем уже после 25-26 кругов износ передних шин легко достигает 100%. Это создаёт повышенную нагрузку на шину, поскольку протекторный слой больше не защищает её каркас. При этом на шины продолжают воздействовать высокие нагрузки, в том числе боковые, а также высокие температуры самого каркаса. Именно эти факторы сильнее всего влияют на сохранность конструкции шины.

Мы сохраним ограничение по количеству кругов, чтобы вынудить команды проводить два пит-стопа и избежать рисков, связанных с несколькими кругами на шинах с полностью изношенным протектором, что может привести к повреждению их конструкции. Мы знаем, что достижение 100-процентного износа передних шин само по себе не вызывает резкого ухудшения характеристик. Команды могут достаточно легко контролировать состояние передней оси на длинных отрезках и не заезжают на пит-стоп, если не замечают существенного падения темпа.

Такова текущая ситуация. Мы будем учитывать количество к