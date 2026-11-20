Команда «Альпин» прекратила сотрудничество с эстонским гонщиком Паулем Ароном, который последние два сезона занимал должность резервного пилота команды. Стороны приняли решение по взаимному согласию, чтобы спортсмен мог рассмотреть другие возможности в автоспорте.

Арон присоединился к «Альпин» в начале 2025 года. В 2024-м он занял третье место в чемпионате Формулы-2, уступив Габриэлю Бортолето и Исаку Хаджару. Также эстонец дебютировал в Формуле-1 в первой тренировке Гран-при Великобритании 2025 года, однако шанса выступить в основной гонке он так и не получил.

Сам Арон может продолжить карьеру в Формуле-E: ранее он участвовал в предсезонных тестах серии в Хараме за команду Fortescue Zero.