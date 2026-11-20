Stellantis может закрыть программы «Пежо» в WEC и «Ситроен» с «Опелем» в Ф-E — источник

Stellantis может полностью прекратить заводские программы в автоспорте. Под угрозой оказались выступления «Пежо» в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), а также программы «Ситроен» и «Опель» в Формуле-E. Под вопросом и участие Lancia в раллийных соревнованиях.

По информации французской газеты Le Figaro, концерн Stellantis намерен официально объявить об остановке инвестиций в автоспорт в понедельник, 23 ноября. Для этого запланированы два внеочередных заседания комитетов по вопросам трудовых отношений: утром в Пуасси и днём в Сатори.

Речь идёт о прекращении деятельности подразделения Stellantis Motorsport, созданного в 2021 году на базе PSA Motorsport. Оно объединяет гоночные программы концерна в Формуле-E, WEC, ралли и клиентском автоспорте. В подразделении работают около 300 человек, из которых менее 220 трудоустроены на постоянной основе. Ожидается, что остановка программ приведёт к сокращениям, а возможности перевода сотрудников на другие должности будут ограничены из-за узкой специализации их работы.

По данным источника, решение связано с финансовыми трудностями концерна Stellantis.