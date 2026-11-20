Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл представил специальный шлем для Гран-при Лас-Вегаса. Он выполнен в ярком металлическом синем цвете с мелкими блёстками, которые отражают огни трассы. В темноте покрытие выглядит скорее бирюзовым.

Фото: Пресс-служба «Мерседеса»

На шлеме размещены белый гоночный номер 63 с тёмно-синей окантовкой, а также логотипы спонсоров. Команда сопроводила публикацию подписью: «Сияй ярко, Джордж».

Помимо показа шлема, Расселл вместе с напарником Андреа Кими Антонелли принял участие в специальной фотосессии, посвящённой сотрудничеству «Мерседеса» с часовым брендом IWC. Гонщики продемонстрировали одинаковые часы Big Pilot's Watch Perpetual Calendar Ceralume стоимостью $ 76,3 тыс. каждый. Для съёмки также подготовили специальные комбинезоны: Антонелли появился в белом, а Расселл — в синем. Их дизайн повторяет особенности часов.

Фото: Пресс-служба «Мерседеса»

Главная особенность модели — материал Ceralume, разработанный IWC. Он сочетает керамику и фотолюминесцентные пигменты. При дневном свете часы выглядят белыми, а в темноте корпус, циферблат и ремешок светятся ярко-синим. Эффект может сохраняться более 24 часов.