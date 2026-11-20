Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл показал лучшее время во второй тренировке Гран-при Лас-Вегаса, но считает, что реальным фаворитом был «Макларен».

«Думаю, если смотреть объективно, сегодня мы, вероятно, не были самой быстрой командой. «Макларен» выглядел исключительно быстрым, Шарль [Леклер] тоже в некоторые моменты показывал очень хороший темп. Нам просто удалось проехать быстрый круг в подходящий момент: трасса был