Член Всемирного совета по автоспорту ФИА и один из председателей коллегии стюардов Формулы-1 Гарри Коннелли поделился подробностями о формировании постоянного состава судей. По его словам, переход на новую систему будет постепенным, а в первый год изменения могут быть не столь масштабными.

«Вполне возможно, что в течение этого года у нас будет всего один или два человека, которые станут работать на многих этапах Формулы-1. Это может стать переходным периодом — всё будет зависеть от того, кого мы наймём, поскольку пока неизвестно, кто действительно захочет занять эту должность», — приводит слова Коннелли издание RaceXpress.

В 2027 году постоянная группа стюардов Формулы-1 будет состоять из 11 человек: четыре председателя, четыре вторых стюарда и три бывших гонщика. 15-20 лет назад их было около 30, но некоторые проводили лишь одну гонку в год.

«Это приводило к огромной непоследовательности в судействе», — добавил Коннелли.

Постоянные стюарды будут работать не только в Формуле-1, но и в Формуле-2 и Формуле-3. Кроме того, они будут задействованы в новом Центре удалённых операций ФИА в Биггин-Хилле, где займутся составлением графиков и обучением других судей.

Коннелли подчеркнул, что постоянные стюарды сохранят независимость, несмотря на то что будут относиться к департаменту официальных лиц ФИА. При этом он выступил против назначения одного председателя на все гонки, отметив, что ротация помогает избежать подозрений в предвзятости со стороны команд.