BBC: по уровню шума двигатели V8 будут сопоставимы с нынешними

Новые силовые установки Формулы-1 с двигателями V8, которые планируют ввести в 2030 году, по уровню шума будут похожи на нынешние моторы. Об этом сообщает BBC.

Изначально президент ФИА Мохаммед бен Сулайем выступал за возвращение атмосферных двигателей без турбонаддува и электрической составляющей. Он рассчитывал, что это позволит вернуть громкий звук моторов, характерный для эпохи V8 2006-2013 годов. Однако производители договорились о другом варианте силовой установки — с турбированным двигателем объёмом 2,1 литра и гибридной системой.

Отказ от значительного увеличения громкости связан и с коммерческими интересами чемпионата. Более шумные моторы могли бы поставить под угрозу проведение некоторых городских этапов, в том числе Гран-при Майами и Лас-Вегаса.