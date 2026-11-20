Пилот команды «Кадиллак» Серхио Перес выступил с резкой критикой в адрес некоторых представителей персонала команды. По словам мексиканца, часть сотрудников не справляется со своими обязанностями и должна покинуть коллектив.

«Поскольку мы новая команда, было такое ощущение, что многие люди просто очень рады находиться здесь и хорошо проводить время. И это не то, что я хочу видеть в команде. Я хочу быть уверен, что мы команда, которая выкладывается на 100% — здесь, на заводе, и в нашей работе на трассе.

Только так мы сможем двигаться вперёд. Конкуренция очень высока, и я думаю, что в этой команде нет места никому, кто просто рад здесь находиться. Им нужно уходить, потому что это команда, которая будет выкладываться изо всех сил в ближайшие годы, чтобы гарантировать, что мы сможем прогрессировать», — приводит слова Переса GPblog.