Семикратный чемпион Формулы-1, а также пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон ответил, есть ли вероятность того, что переговоры по поводу продления контракта с итальянской командой могут начаться во время зимнего перерыва.

«Нет, я даже не думал об этом. Сейчас я нахожусь в середине срока действия моего нынешнего контракта. Обычно переговоры по поводу нового соглашения ведутся в последний год. Не знаю, когда мы начнём эти переговоры, но сейчас нет необходимости об этом говорить или думать», — приводит слова Хэмилтона портал Crash.net.

Действующее соглашение Льюиса Хэмилтона с командой из Маранелло рассчитано до конца 2027 года.