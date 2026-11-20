Болид пилота команды Формулы-Е DS Penske британца Тейлора Барнарда взорвался во время предсезонных тестов в Хараме. Об этом сообщает журналист испанского издания FIUM Даниэль Ромар на своей странице в социальной сети Х.

Согласно имеющейся информации, пилот не пострадал. При этом пока причина инцидента не сообщается. По свидетельствам очевидцев, машина изначально остановилась на трассе, поскольку из неё шёл чёрный дым. Затем пилот выбрался из болида, а после произошёл взрыв.

Фото: Из личного архива Даниэля Ромара