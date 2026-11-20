Четырёкратный чемпион мира, нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что является болельщиком английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

«Ты всегда выбираешь фаворита в хорошие и плохие времена, и для меня это «Манчестер Юнайтед». Сейчас немного тяжело, но в то же время мы должны быть за них и поддерживать их во всём», — приводит слова Ферстаппена talkSport в социальной сети Х.

После 10 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» заработал восемь очков и на текущий момент занимает 18-е место.

Напомним, недавно команду возглавил экс-тренер сборной США аргентинец Маурисио Почеттино.