Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился эмоциями в связи с рождением дочери Бианки, отметив, что это событие стало для него и его возлюбленной Александры особенным моментом.

«Все чувствуют себя невероятно! Это такой особенный момент. Уверен, что это мгновение я буду помнить всегда. Мы с Александрой мечтали об этом, и, конечно же, наконец-то встретить Бианку, держать её на руках — это просто особенный момент. Нужно пережить это, чтобы действительно понять эмоции, которые тебя переполняют. Александра чувствует себя очень-очень хорошо, Бианка — тоже», — приводит слова Леклера аккаунт Everything Formula в социальной сети Х.

Напомним, 28-летний Леклер и его жена Александра впервые стали родителями 4 ноября.