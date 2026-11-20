Чемпион Формулы-1 в составе «Макларена» британец Ландо Норрис признался, что не собирается играть в GTA VI, однако в детстве увлекался ею, несмотря на запрет родителей.

«Нет, не думаю. Я на самом деле никогда особо не играл в GTA 5, может быть, всего пару раз. То есть это крутая игра, и мне нравится смотреть, как в неё играют другие. Однако это не моё, хоть и считаю игру потрясающей! Я бы с удовольствием, но мне не разрешали в неё играть, когда я был младше. Когда же я бывал в школьных поездках, мог взять чью-то приставку и поиграть.

Это были лучшие поездки в моей жизни, поскольку я мог наконец-то поиграть в GTA. Но я никогда не играл в неё, будучи дома. Я и когда стал старше, особо не играл, поэтому это никогда не было моим занятием. Однако знаю, что сейчас в неё играет много людей по всему миру, так что, может быть, я передумаю, но пока что — нет», — сказал Норрис во время пресс-конференции.