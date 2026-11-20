ФИА снова объявила о договорённости насчёт моторных правил Ф-1, ранее анонс был удалён

Международная автомобильная федерация (ФИА) вновь сообщила, что была достигнута принципиальная договорённость с руководством Ф-1 и производителями силовых установок о техническом регламенте на сезон-2030. Ранее на днях ФИА удалила этот анонс со своего сайта.

Согласно предварительным планам, чемпионат вернётся к использованию турбированных двигателей V8 объёмом 2,1 л. Кроме того, планируется объединить двигатель V8 с шасси, которое должно стать легче, маневреннее и будет уделять больше внимания мастерству пилота и напряжённой борьбе.

Идея возвращения восьмицилиндровых моторов обсуждалась уже некоторое время и получила поддержку ряда команд. В последний раз двигатели V8 использовались в Формуле-1 в 2013 году — перед переходом на гибридные силовые установки V6.

Новый регламент предполагает сокращение роли гибридной составляющей. ФИА рассчитывает сделать силовые установки менее сложными, более лёгкими и дешёвыми, а также вернуть автомобилям более выразительный звук за счёт использования устойчивых технологий.

Следующим этапом станет представление окончательной концепции технического регламента на 2030 год на заседании Всемирного совета ФИА по автоспорту в Шанхае в следующем месяце. Кроме того, участники Комиссии Формулы-1, в которую входят действующие команды, выразили поддержку завершению нынешнего цикла моторных регламентов в 2029 году.