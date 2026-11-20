Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем прокомментировал возвращение двигателей V8 в Формулу-1.

«Это соглашение знаменует собой важную веху в формировании будущего Формулы-1. С самого начала я чётко заявлял о своём стремлении создать более конкурентоспособный и захватывающий спорт для наших болельщиков, оставаясь при этом в авангарде инноваций и устойчивого развития.

Возвращение двигателей V8 даёт возможность вновь соприкоснуться с ДНК этого чемпионата, вернуть звук, эмоции и чистую гоночную атмосферу, которую любят во всём мире. Наше видение ясно: более лёгкие, простые и доступные машины, в которых мастерство пилота находится в центре соревнований.

Хочу поблагодарить всех участников за сотрудничество. Это важный шаг вперёд, демонстрирующий, чего мы можем достичь, работая вместе, чтобы обеспечить наилучшее будущее для нашего спорта», — приводит слова Сулайема пресс-служба организации.