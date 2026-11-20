Ferrari 499P Modificata врезался в Ferrari F2004 в Испании во время ежегодного итогового гоночного фестиваля Finali Mondiali 2026, завершающего сезон монокубка Ferrari Challenge. Мероприятие проходит на автодроме Барселоны-Каталуньи в Испании и будет идти до 23 ноября.

Finali Mondiali — это мировой финал клиентских гоночных серий Ferrari. В этом году проходит 34-й по счёту фестиваль. На трассе собралось более 200 гоночных и коллекционных машин из Маранелло.

В ходе данного мероприятия также проходят заезды исторических болидов Формулы-1 прошлых лет, выкупленных частными коллекционерами и обслуживаемых заводскими механиками Ferrari.