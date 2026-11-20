Аргентинский журналист Гастон Эдул поделился подробностями своего визита в гараж команды «Феррари», где он пообщался с семикратным чемпионом мира, британским пилотом Льюисом Хэмилтоном.

«Я был в гараже «Феррари». Ребята из команды рассказали Льюису Хэмилтону, кто я такой, и показали ему мои фотографии с Лео Месси. Хэмилтон сказал, что действительно очень хочет встретиться с Месси, потому что у него раньше никогда не было такой возможности», — приводит слова Эдула аккаунт Ferrari News в социальной сети Х.

Отметим, Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча», что является абсолютным рекордом в истории футбола. Хэмилтон, в свою очередь, за карьеру одержал 106 побед в Гран-при и семь раз становился чемпионом мира Формулы-1.