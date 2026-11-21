«Давайте узнаем, насколько всё плохо». Алонсо — о двигателе AMR26 во второй тренировке

Двукратный чемпион Формулы-1, а также пилот британской команды «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо выступил с критикой в саркастичной манере насчёт силовой установки болида AMR26 во время второй тренировки Гран-при Лас-Вегаса. Испанский гонщик показал 10-е время.

— Смешно, просто смешно! Скажите мне, где тут 20 секунд отставания, потому что примерно столько я теряю на прямой.

— Хочешь остаться на трассе?

— Да, давайте и дальше узнавать, насколько всё плохо, — сказал Алонсо во время радиопереговоров с командой.

Фернандо в данный