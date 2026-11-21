Генеральный директор команды «Кадиллак» в Формуле-1 Дэн Таурисс заявил, что разочарован возможным отказом Колтона Херты от роли резервного пилота на сезон-2027.

Ранее «Кадиллак» подтвердил, что Валттери Боттас сохранит место боевого пилота в 2027 году.

Херту уведомили после первой тренировки на Гран-при Бразилии, что его не переведут в основной состав, хотя он набрал достаточно баллов для получения суперлицензии. Этот документ открывает возможность выступать в Формуле-1 в течение ближайших трёх лет.

«Мы предложили ему место резервиста; место боевого пилота на 2028 год не гарантировано. В конечном счёте, думаю, он, вероятно, пойдёт не в этом направлении, и я разочарован этим, но уважаю его решение, каким бы оно ни было», — приводит слова Таурисса RACER.

Таурисс также отметил, что шансы Херты когда-либо выступить в Формуле-1 серьёзно снизятся, если тот не останется в «Кадиллаке» в 2027 году. «Если тебя здесь нет, паддок движется дальше очень быстро, так что трудно представить, что возможность появится в будущем. Но никогда не говори никогда», — добавил он.