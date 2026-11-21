Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо оценил проблемы машины перед гонкой Гран-при Лас-Вегаса. По словам испанца, на трассах с длинными прямыми отставание особенно заметно, а разница в скорости с соперниками может создавать опасные ситуации.

«Всё прошло именно так, как мы и ожидали. Монца и Лас-Вегас — худшие трассы для нас из-за самых длинных прямых. Мы проигрывали на них примерно 2.5-3 секунды. Честно говоря, в поворотах мы были вполне конкурентоспособны.