Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подверг критике структуру календаря Формулы-1, согласно которой Гран-при Лас-Вегаса составляет тройник с этапами в Катаре и Абу-Даби, а не связан с гонками в Остине и Мексике.

«Если честно, мы так далеко от Европы, длинная гонка… Две недели назад мы были в Остине и Мексике — в паре часов отсюда. Затем поехали в Бразилию, потом в Европу, а теперь вновь здесь — на 72 часа. А затем возвращаемся в Европу. Так как в следующие выходные мы гоняемся в Катаре, проводить гонку здесь в этот уикенд — почти бессмыслица. И нелегко гоняться, когда по сути ты просто катаешься. Для нашей команды это не гонка, а скорее выставочный заезд», — приводит слова Фернандо Алонсо Marca.