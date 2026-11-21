По итогам квалификации Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 была сформирована предварительная стартовая решётка. Автор быстрейшего круга квалификации Андреа Кими Антонелли из-за штрафа в пять позиций примет старт шестым, а Оскар Пиастри с седьмой позиции опустится на 17-ю. Потеряют места также Карлос Сайнс и Лэнс Стролл.

Гран-при Лас-Вегаса. Предварительная стартовая решётка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

2. Джордж Расселл («Мерседес»).

3. Ландо Норрис («Макларен»).

4. Исак Хаджар («Ред Булл»).

5. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

8. Пьер Гасли («Альпин»).

9. Франко Колапинто («Альпин»).

10. Шарль Леклер («Феррари»).

11. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

12. Нико Хюлькенберг («Ауди»).

13. Габриэл Бортолето («Ауди»).

14. Алекс Албон («Уильямс»).

15. Рафаэл Камара («Хаас»).

16. Серхио Перес («Кадиллак»).

17. Оскар Пиастри («Макларен»).

18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

19. Валттери Боттас («Кадиллак»).

20. Карлос Сайнс-мл. («Уильямс»).

21. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

22. Оливер Берман («Хаас»).