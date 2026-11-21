Пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад прокомментировал шестой результат в квалификации Гран-при Лас-Вегаса. Британец поблагодарил команду за работу и отметил, что ему пришлось постепенно привыкать к трассе после ограниченного количества кругов в пятницу.

«Я очень доволен результатом и благодарен всей команде. Мне понравилось, как мы провели эту сессию. То, что обе наши машины снова вышли в третий сегмент квалификации, — отличное подтверждение того, насколько хорошо поработали все сотрудники команды.

В целом день выдался непростым из-за ограниченного количества кругов, которое мы смогли проехать вчера. На городской трассе это неизбежно создаёт дополнительные трудности. Сегодня мне пришлось постепенно набир