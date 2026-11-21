Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что его мнение о проведении заключительных этапов сезона в Катаре и Абу-Даби не изменилось, однако нидерландец признался, что предпочёл бы избежать этой поездки.

«Но там ведь можно находиться в относительно безопасных условиях, однако всё равно это близко, понимаешь? Лично я, конечно, предпочёл, чтобы мы туда не ехали, но ничего не поделаешь. Нам придётся туда отправиться. Моё мнение по-прежнему не изменилось, но Формула-1 и ФИА совершенно ясно дали понять, что считают возможным проведение гонки там. Поэтому остаётся им доверять.

Я всё-таки предпочёл бы избежать этой поездки, понимаешь? Ты можешь находиться там в относительно безопасном месте, но всё равно опасность близко. Всё это слишком близко. Лично мне, конечно, этого не хотелось бы, но такова ситуация. Нам придётся туда ехать», — сказал Ферстаппен в эфире Viaplay.