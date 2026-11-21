Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар остался доволен своей работой в квалификации Гран-при Лас-Вегаса. Француз отметил высокую скорость машины в поворотах, однако признал, что на прямых команде не хватало темпа, чтобы бороться с «Мерседесом».

«Я доволен тем, как выступил сегодня. Машина была очень быстрой: в поворотах мы отыгрывали много времени, но на прямых нам не хватало скорости, чтобы бороться с «Мерседесом». Мы не участвовали в борьбе за слипстрим, поэтому на такой трассе теряешь время.

Тем не менее мы всё ещё в отличной позиции — стартуем со второго ряда. Завтра будет множество возможностей для обгонов на самых разных участках трассы. Я с нетерпением жду гонку. Темп машины хороши