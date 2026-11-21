Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон объяснил, что потеря части днища болида повлияла на его выступление в квалификации Гран-при Лас-Вегаса. По словам британца, проблема возникла уже в начале первого сегмента и изменила баланс машины.

«На первом или втором круге в Q1 мы потеряли часть днища. Баланс машины изменился, и, думаю, мы лишились трёх-четырёх десятых прижимной силы. После этого машина стала сильнее скользить. Проблемы начались практически с самого начала. Мой последний круг в итоге получился довольно хорошим — я сделал всё, что мог, с тем, что у меня было», — приводит слова Хэмилтона издание GPblog.

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