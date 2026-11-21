«Настоящее кино». Вольф — о возможной борьбе Ферстаппена и Расселла на старте в Лас-Вегасе

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал предстоящую борьбу Джорджа Расселла и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на старте Гран-при Лас-Вегаса. Гонщики займут места на первом ряду стартового поля.

«Настоящее кино. Если они попытаются пройти первые повороты бок о бок… Мы будем наблюдать», — приводит слова Вольфа издание FOX Sports.

Ферстаппен начнёт гонку с поула после того, как обладатель лучшего времени квалификации Андреа Кими Антонелли получил штраф в пять позиций за замену двигателя. Нидерландец начнёт гонку первым, а рядом с ним расположится Джордж Расселл. Оба уже побеждали в Лас-Вегасе: нидерландец — в 2023 и 2025 годах, британец — в 2024-м.