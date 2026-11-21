Шарль Леклер не верит, что «Феррари» сможет отыграть позиции в гонке в Лас-Вегасе

Пилот «Феррари» Шарль Леклер не рассчитывает на серьёзный прогресс в гонке Гран-при Лас-Вегаса после неудачной квалификации.

— Есть ли у тебя ощущение, что завтра вы сможете исправить ситуацию, что-то улучшить, отыграть позиции на старте и добиться результата?

— Не думаю, потому что мы проигрываем секунду на прямой. Так что у нас буквально не будет возможности кого-либо обгонять, — сказал Леклер во время общения с журналистами сразу после квалификации.

Оба пилота «Скудерии» не смогли пробиться в третий сегмент. Леклер показал 11-й результат, а его напарник Льюис Хэмилтон занял 12-е место.

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