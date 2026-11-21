Пилот «Альпин» Франко Колапинто оказался в центре скандала после третьей тренировки Гран-при Лас-Вегаса. Во время радиообмена после опасного эпизода с гонщиком «Уильямса» Карлосом Сайнсом аргентинец, предположительно, использовал оскорбительное выражение, за которое ранее получил крупный штраф Юки Цунода.

Во время третьей практики Колапинто и Сайнс едва не столкнулись. Испанец, судя по всему, был напуган произошедшим, а аргентинец эмоционально отреагировал на действия соперника по радио. На записи болельщики услышали слово retard — в английском языке оно считается оскорбительным и означает «тормоз», «ту