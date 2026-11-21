Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон рассказал о конфликте с Серхио Пересом («Кадиллак») во время Гран-при Мексики 2024 года. По словам новозеландца, мексиканец намеренно резко затормозил перед ним, пытаясь испортить ему гонку. Этим Лоусон объяснил свой жест со средним пальцем в адрес соперника перед его домашними трибунами.

«Я знал, что в конце года претендую на место в «Ред Булл», и понимал, что пилот, который его занимает, находится под давлением. У меня был шанс получить его место.

Он был на круг позади или ещё не прошёл пит-стоп — что-то в это