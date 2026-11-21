Бедзекки завоевал поул на ГП Португалии MotoGP с рекордом трассы. Марк Маркес — второй

Пилот «Априльи» Марко Бедзекки выиграл квалификацию Гран-при Португалии MotoGP. Итальянец показал результат 1:37.201 и установил рекорд трассы в Портимау. Действующий лидер чемпионата Марк Маркес уступил ему почти полсекунды.

Первую линию стартового поля дополнил Фабио Ди Джаннантонио из «ВР46» — его отставание составило 0.622 секунды. Во второй ряд пробились Рауль Фернандес, Алекс Маркес и Педро Акоста. Хорхе Мартин показал седьмое время и начнёт обе гонки с третьего ряда. За ним расположились Фермин Альдегер и Жоанн Зарко.

Квалификация проходила на подсыхающей трассе: после дождевой второй тренировки к началу Q1 появилась сухая траектория, и гонщики перешли на «слики». Сессию прерывали красными флагами после тяжёлого падения Диого Море