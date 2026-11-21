Пилот «Феррари» Шарль Леклер досрочно обеспечил себе победу над напарником Льюисом Хэмилтоном в квалификационном противостоянии по итогам сезона-2026. В отборочной сессии Гран-при Лас-Вегаса монегаск занял 11-е место, тогда как британец показал 12-й результат.

За два этапа до конца чемпионата счёт в дуэли составляет 12:9 в пользу Леклера. Если учитывать спринтерские квалификации, преимущество Шарля ещё заметнее — 15:12.

Леклер опередил Хэмилтона по итогам квалификаций второй сезон подряд. Кроме того, монегаск сохранил безупречную серию: за девять сезонов в Формуле-1 он ни разу не уст