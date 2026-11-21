Стелла: если бы не застрявший пластиковый пакет, Норрис мог бы стартовать с первого ряда

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла заявил, что пластиковый пакет, застрявший в днище машины Ландо Норриса, помешал британцу побороться за первый ряд стартового поля на Гран-при Лас-Вегаса. При этом итальянец положительно оценил работу обновлений, которые команда привезла на этап.

«Ландо постоянно боролся за самые высокие позиции, и, если бы не пластиковый пакет, застрявший на боковом дефлекторе днища с правой стороны и вызвавший значительную потерю прижимной силы, он мог бы как минимум стартовать с первого ряда.

На трассе, которая с учётом её особенностей опре