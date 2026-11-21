Британский пилот Оливер Берман рассматривает возможность перехода из «Хааса» в другую команду Формулы-1 на сезон-2027. По информации RacingNews365, представители гонщика ведут переговоры с руководителем «Альпин» Флавио Бриаторе, а задержка с продлением контракта связана не только с согласованием условий нового соглашения.

Берман и руководитель «Хааса» Аяо Комацу неоднократно выражали уверенность, что продолжат сотрудничество. Однако, как утверждает источник, менеджмент британца рассчитывал на его повышение в «Феррари», но места в итальянской команде заняты Шарлем Леклером и Льюисом Хэмилтоном. Последний подтвердил, что намерен отработать действующий контракт.

Ситуацию также осложнило появление в «Хаасе» другого воспитанника академии «Феррари» — Рафаэля Камары. По данным издания, представители Бермана не хотят рисковать его положением внутри команды и ищут вариант продолжения карьеры за пределами сферы влияния «Скудерии».

Ранее менеджмент британца изучал возможности перехода в «Мерседес», «Макларен», «Астон Мартин» и «Уильямс». Теперь наиболее вероятным вариантом из доступных источнику собеседников выглядит «Альпин». В материале также сообщается о нескольких встречах представителей Бермана с Бриаторе, в том числе в паддоке и Монако.

Возможный переход зависит от решения контрактных вопросов и финансовых условий. По информации издания, для сделки может потребоваться крупный спонсорский пакет. При таком развитии событий Франко Колапинто может потерять место основного пилота и остаться в «Альпин» в качестве резервиста.

Окончательное решение, как ожид