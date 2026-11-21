Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос ведущего Sky Sport, чего он ожидает от гонки Гран-при Лас-Вегаса, учитывая, что Джордж Расселл и Макс Ферстаппен будут стартовать с первого ряда после недавнего инцидента на третьей тренировке.

«Джордж и Макс? Возможно, завтра они вынесут друг друга — будет весело», — заявил Вольф.

Ферстаппен и Расселл начнут гонку с первого ряда. Нидерландец получил поул-позицию после штрафа пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, а британец расположится следом за ним. Накануне гонщики уже столкнулись во время третьей тренировки, а после инцидента обменялись замечаниями в адрес друг друга.