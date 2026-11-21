Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов подвёл итоги субботы на Гран-при Лас-Вегаса. Одной из главных тем его разбора стала напряжённость внутри «Мерседеса»: Джордж Расселл остался недоволен тем, что команда не организовала ему слипстрим от напарника Андреа Кими Антонелли в квалификации.

«Расселлу не понравилось, что Антонелли не дали указание предоставить ему слипстрим, учитывая, что Кими в любом случае предстояло отбывать штраф в пять позиций. При этом во всех остальных командах напарники действительно помогали друг другу. В «Мерседесе» этого не сделали.

В итоге Расселл начал оттормаживать остальных, едва не произошло столкновение. Антонелли отстал и еле-еле успел начать свой быстрый круг. Самое интересное, что Расселл умудрился проиграть всё равно. Он весь уикенд был быстрее — и на мокрой трассе, и на сухой, а в итоге в квалификации показал только третий результат.

Ещё до начала уикенда Тото Вольфф сказал: «Теперь цель нашей команды — бороться за второе место в чемпионате для Джорджа». И единственный, кто не получил слипстрим, — это был именно он», — сказал Попов в видео, опубликованном на своём YouTube-канале.