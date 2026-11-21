Авария Марка Маркеса в спринте Гран-при Португалии лишила его досрочного чемпионства

Испанский гонщик «Дукати» Марк Маркес упал за два круга до финиша спринтерской гонки Гран-при Португалии MotoGP. Авария лишила его возможности досрочно оформить чемпионский титул по итогам субботнего заезда. Для завоевания восьмого титула в королевском классе испанцу придётся подождать воскресной гонки.

Победу в спринте одержал итальянец Марко Бедзекки из «Априльи». Вторым финишировал Рауль Фернандес («Трэкхаус»), третьим стал Алекс Маркес («Грезини»).

Главный преследователь Марка Маркеса в чемпионате Хорхе Мартин занял пятое место. Испанец сохранил преимущество над соперником в личном зачёте.

MotoGP. Результаты спринта Гран-при Португалии:

1. Марко Бедзекки («Априлья») — 19:48.999.

2. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +8.378.

3. Алекс Маркес («Грезини») +11.568.

4. Педро Акоста («КТМ») +11.888.

5. Хорхе Мартин («Априлья») +12.058.

6. Аи Огура («Трэкхаус») +12.217.

7. Фабио Ди Джаннантонио («ВР46») +12.6