Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал неудачное выступление команды в квалификации Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. Ни Шарль Леклер, ни Льюис Хэмилтон не смогли пробиться в третий сегмент.

«Мы не рассчитывали показать высокий темп в Лас-Вегасе из-за большого количества прямых, однако у нас была возможность выступить значительно лучше. В первом сегменте мы занимали третье место, но думаю, у нас не было темпа, чтобы бороться за поул-позицию. Тем не менее мы могли выйти в третий сегмент, если бы лучше справились со своей работой.

Льюис, в свою очередь, повредил днище машины в первом сегменте, и мы не смогли отремонтировать его до начала второго. Поэтому все наши усилия оказались недостаточными», — приводит слова Вассёра Motorsport.