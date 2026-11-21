«Это было страшно». Оливер Берман указал на проблему с болидом после опасного разворота

Британский пилот «Хааса» Оливер Берман обратил внимание команды на серьёзную проблему с болидом после опасного разворота во время Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1.

Берман потерял контроль над машиной в первом повороте в конце третьей тренировки. Позже в квалификации похожая ситуация произошла с его напарником. Британец связал инциденты с настройками тормозной системы и взаимодействием задних тормозов с MGU-K.

«У нас серьёзная проблема с машиной. Это был самый странный разворот в моей жизни. У Рафа тоже произошло то же самое в квалификации. Нам нужно поработать над настройками тормозной системы или чем-то подобным, потому что довольно страшно входить в первый поворот, не зная, развернёт тебя или нет.

Я просто затормозил и почувствовал, что машина недостаточно замедляется. В следующий момент я уже смотрел в сторону последнего поворота. Это было довольно страшно», — приводит слова Бермана RacingNews365.