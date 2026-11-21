Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл удивился эффективности слипстрима во время квалификации Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. По словам гонщика, преимущество от движения за другой машиной оказалось значительно выше ожидаемого.

«В целом это была очень сильная квалификация, но, конечно, всё решилось из-за слипстрима. Думаю, никто из нас не ожидал, насколько мощным окажется его эффект. Это было безумие. Я до сих пор не могу осознать произошедшее. Кими сказал, что только на прямых отыграл более секунды по сравнению со своим предыдущим кругом.

Но это большой риск: если бы он начал свой круг всего на несколько секунд позже, вообще не успел бы его завершить.

Думаю, завтра нас ждёт очень плотная борьба. Как я уже говорил, с учётом столь сильного эффекта слипстрима болиду, который будет идти первым, будет очень сложно оторваться от преследователей. Поэтому считаю, любой пилот из первой пятёрки или шестёрки сможет поб