«В мире есть вещи поинтереснее». Боттас объяснил, почему не собирается играть в GTA 6

Гонщик «Кадиллака» Валттери Боттас рассказал, что не планирует играть в GTA 6. Пилот Формулы-1 считает, что в свободное время есть занятия интереснее, чем видеоигры.

Вопрос о новой части популярной игровой серии прозвучал на пресс-конференции FIA перед Гран-при Лас-Вегаса. Журналист Grande Premio спросил пилотов, собираются ли они попробовать GTA 6 и найдут ли для этого время во время заключительного отрезка сезона.

«Не планирую. Думаю, в мире есть вещи поинтереснее. Знаете, окружающий мир довольно прекрасен. Приятно просто выходить на улицу, так что всё отлично», — сказал Боттас.

В отличие от финского гонщика, Лэнс Стролл, пилот «Астон Мартин», признался, что, скорее всего, опробует новую игру.