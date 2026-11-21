Расселл прокомментировал решение ФИА о введении постоянных стюардов с сезона-2027

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл положительно оценил решение Международной автомобильной федерации (ФИА) ввести постоянных стюардов в Формуле-1 с сезона-2027. Британец считает, что изменение системы судейства поможет повысить последовательность решений.

«Считаю, что решение о введении постоянных стюардов абсолютно правильное. Так что это хорошая новость», — приводит слова Расселла beIN Sports.

19 ноября ФИА объявила о планах изменить систему судейства в чемпионате. Сейчас на каждом этапе работают четыре стюарда, которых выбирают из меняющегося состава специалистов. При этом их работа не является постоянной и оплачиваемой на профессиональной основе.

Новая система начнёт внедряться в 2027 году. Изначально ФИА планирует привлечь небольшую группу постоянных специалистов, которые будут работать вместе с действующими стюардами.