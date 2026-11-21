Эстонский гонщик Пауль Арон может продолжить карьеру в Формуле-E в составе команды Fortescue Zero Racing, сообщает Formula E Notebook.

По информации источника, 22-летний пилот присоединится к Дэниелу Тиктуму в сезоне-2027. Ожидается, что официально о соглашении объявят в декабре, однако подписание контракта пока невозможно из-за юридического спора между Fortescue Zero и Тейлором Барнардом, который изначально был заявлен в качестве второго пилота команды.

В ноябре Арон принял участие в предсезонных тестах Формулы E на трассе Харама в Испании, где выступал за Fortescue Zero вместо Барнарда. Руководитель команды Джим Райт положительно оценил возможность пригласить эстонца на тесты.

«Нам очень повезло, что удалось привлечь Пауля Арона к тестам. Летом многие команды были очень заинтересованы в том, чтобы подписать с ним контракт», — сказал Райт.